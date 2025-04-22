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Kayseri’de Kavga, Bir Kişi Yaralandı

KAVGA NEDENİYLE YARALANMA OLDU

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bir kavga sonucunda silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Eski komşu olan S.S. ve F.A. (46) arasında Demokrasi Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi’nde bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın kısa süre içinde kavgaya dönüşmesiyle, S.S. tabancayla F.A’yı yaraladı.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Yaralı olan F.A. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak üzere götürüldü. Olayın şüphelisi S.S. ise bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.

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