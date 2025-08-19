Haberler

Kayseri’de Kavga, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

GÖREV SÜRESİNDEKİ OLAYIN DETAYLARI

Kayseri’de meydana gelen bir olay, alkol masasında yaşanan bir kavgayla başladı. Kocasinan ilçesi Matbaacılar Sitesi’nde Z.V. ve dini nikahlı eşi Y.D., arkadaşlarının dükkanında alkol aldıktan sonra, bilinmeyen bir neden yüzünden tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Z.V.’nin arkadaşları tarafından darp edilmesi gerçekleşti. Darp edilen Z.V. ve eşi olay yerinden kaçmak amacıyla araçlarına yöneldi.

KAÇIŞ ESNASINDAKİ KAZA VE SONUÇLARI

Olayın ilk kısmından sonra Z.V. ve Y.D.’nin aracına, kavgaya karışan kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. İlgili anlarda Y.D., kullandığı 06 MNK 59 plakalı otomobille Ziyagökalp Mahallesi’nde yolda ilerleyen A.B. yönetimindeki 38 AHY 369 plakalı motosiklete çarpılarak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi ve yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kaza sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralanan A.B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından A.B., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Olayın olduğu yer ve kaza alanında ekipler incelemeler yaparken, Z.V.’nin aracına ateş açan şüphelileri yakalamak için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Güvenlik Garantileri Kilit Öneme Sahip

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD'de düzenlenen barış görüşmelerinde güvenlik garantilerinin kritik rolüne dikkat çekti. ABD'nin bu garantileri destekleme isteği, barış süreci için umut verici bir gelişme olarak yorumlandı.
Haberler

Hamas, Mısır ve Katar’dan teklif kabul etti

Hamas, Mısır ve Katar'ın aracılığıyla sunulan 60 günlük ateşkes teklifini onayladı. Teklif, rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinli tutukluların karşılıklı salıverilmesini içeriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.