Kayseri’de Kavgada 4 Sanık Yargılandı

MAHKEME KARARIYLA YENİDEN HAKİM KARŞISINDALAR

Kayseri’de akrabalar arasındaki alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlunun hayatını kaybetmesiyle ilgili davada toplamda 37,5 yıl hapis cezası alan dört sanık, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası bir kez daha yargıç önüne çıktı. Olay, 27 Mayıs 2021 tarihinde Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi’nde gerçekleşti. İddia üzerine, Yunus Emre Akbıyık ile babası İbrahim Başkurt’un öldürülmesinde sorumlu tutulan F.D., E.D., A.D. ve U.D. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama sonucunda ayrı ayrı toplam 37,5 yıl hapis cezası aldı.

YARGITAY BOZMA KARARI SONRASI YENİ KARARLAR

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından, sanıklar tekrar Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir araya geldi. Duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS ile katıldı. Mahkeme heyeti, A.D. ve E.D. hakkında Yunus Emre Akbıyık’ı kasten öldürme suçundan verilen müebbet hapis cezasını kaldırarak, sanıklara 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve tutukluluk durumlarının devamına karar verdi.

CEZA MİKTARLARINDA DÜZENLEME YAPILDI

Mahkeme heyeti, U.D. ve F.D. için Yunus Emre Akbıyık’a yönelik kasten öldürme suçundan verilen müebbet hapis cezasını 15 yıla indirdi. Ayrıca, İbrahim Başkurt’a yönelik eylemler nedeniyle önceki kararını tekrarlayarak, bu sanıklar için ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek toplamda 27,5 yıl hapis cezasına ve tutukluluklarının devamına karar verdi.