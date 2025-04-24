Kayseri’de Kayıp Kardeşi İçin Beraat

KAYBEDİLEN ÇİFTİN CESETLERİ BULUNDU

Kayseri’de, 19 Mayıs 2021 tarihinde kaybolan Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan çiftini bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalar yaptı. Yapılan araştırmalar sonunda, çiftin öldürülüp gömüldüğü ihtimali değerlendirildi. 10 Haziran 2021 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi’ndeki evlerinde yapılan arama sonucunda çiftin cansız bedenleri, bahçedeki tandırın yanında bulundu.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan, yengesi Necla Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Yusuf Turhan, emniyette verdiği ifadede, ağabeyini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kayseri Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi adliyeye çıkarıldı. Mehmet Turhan’ın kardeşi ve yeğeni tutuklanırken, yengesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YARGILAMA VE CEZALAR

Kayseri’de kayıp çiftin cinayeti ile ilgili dava açıldı. Mahkeme, Yusuf Turhan’a ağabeyini öldürmekten 1’i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Yeğeni Bedirhan Turhan’a ise 2 kez müebbet hapis cezası verildi. Yengesi Necla Turhan ise beraat etti. Yusuf Turhan ayrıca 1992 yılında kaybolan kız kardeşi Havva Turhan’ın da öldürülmesi suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

ÇAĞRI YAPILDI

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Yusuf Turhan, ifadesinde, “Ben, annem, Mustafa ve ağabeyim ‘Pire Mehmet’ lakaplı Mehmet Turhan, Adana’nın Hacıbey Mahallesi’ne gittik” diyerek detaylı bir şekilde olayın gelişimini anlattı. Mahkeme, gizli tanıkların cesedin gömülü olduğu yeri bildiklerini öne sürmesi üzerine keşif yapılmasına karar verdi. ardından, kayıp olan Havva Turhan’ın cesedinin bulunduğu yer olduğu iddia edilen alanda arama yapıldı.

BERAAT KARARI

Yusuf Turhan hakkında 33 yıl önce kaybolan kız kardeşi Havva Turhan’ı öldürmekten bir dava daha açıldı. İddia makamı, delil yetersizliğinden Turhan’ın beraatini talep etti. Mahkemede, Yusuf Turhan önemli konuların ortaya çıkması gerektiğini vurguladı. Duruşmanın sonunda, Yusuf Turhan, 33 yıl önce kaybolan kız kardeşi Havva Turhan’ı öldürme suçundan beraat etti.