Kayseri’de Kaza, 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZADA CAN KAYBI VE YARALILAR

Kayseri’de bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’nda gerçekleşti. F.D. yönetimindeki 38 ABF 311 plakalı kamyonet ile Memiş O.’nun kullandığı 38 ZL 372 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü hayatını kaybederken araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

KAZA YERİNE EKİP SEVKİ

Olayın ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından yaralanan 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Memiş O.’nun cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

POLİSİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak detaylı inceleme başlattı. Kazanın sebebiyle ilgili araştırmalar sürerken, yerel halk ve yetkililer trajik kazanın, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattığını belirtiyor.