Kayseri’de Kaza, 2 Yolcu Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarparak kaza yapan bir otomobilin tekerleği fırladı. Olayda iki yolcu hafif yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yeniköy Mahallesi Deniz Şafağı Caddesi üzerinde A.K. yönetimindeki 38 LK 192 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, tekerleği de fırladı.

ACİL MÜDAHALE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kaza sonrası durum hemen yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaralı iki yolcuya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kaza mahallindeki incelemeleri sonrasında, otomobil bir çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

