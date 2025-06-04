Kayseri’de Kaza: 3 Yaralı Olmuş

KAZA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşanan trafik kazası sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kazanın meydana geldiği yer Karatay Mahallesi oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte otomobil, orta refüje çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri ve kolluk kuvvetleri yönlendirildi. Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ayrıca, kolluk kuvvetleri kazanın gerçekleştiği yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.