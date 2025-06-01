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Kayseri’de Kaza Geçiren Vekil, Tedavi Altında

KAZA GELİŞİMİ

Kayseri’de gerçekleşecek olan Vanspor FK – Batman Petrolspor TFF 2. Lig play-off final maçına gitmekte olan DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar kaza yaptı. Kayseri’ye hareket eden Dindar’ın bulunduğu 06 ER 940 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir karayolunda, Topaklı mevkiinde kaza geçiriyor. Olay yerinde sağlık ekipleri hemen müdahalede bulunuyor ve Dindar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınıyor.

Dindar’ı hastanede ziyaret eden DEM Parti Van İl Başkanı Veysi Dilekçi, “Milletvekilimiz Ankara’dan maçı izlemek için yola çıkmıştı. Kayseri’ye 70 kilometre mesafede yağışın yoğun olmasından dolayı aracın kayması sonucunda orta refüje çarpıyor. Şu anda hayati tehlike söz konusu değil, bilinci açık. İnşallah farklı bir şey çıkmaz, biran önce taburcu olur” diyor. Olayın hemen ardından gelen müdahale ve yapılan açıklamalar, Dindar’ın sağlık durumunu güvence altına alıyor.

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