Kayseri’de Kesimhanemiz Hazır

KESİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kayseri’de Kocasinan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar kapsamında 3 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk ve Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde oluşturulan 130 bin metrekarelik alanda, burada bulunan 200 büyükbaş ve 84 küçükbaş hayvan satış noktası ile 400 personelin görev yaptığı kesim yerinde incelemelerde bulundu.

KESİM YERİNDE UYGULAMALI GÖSTERİM YAPILDI

Kesimhanede bir büyükbaş hayvan deneme amaçlı kesildi ve deri yüzme işlemi ile ünitelerdeki aşamalar uygulamalı olarak gösterildi. Daha sonra kesilen iki büyükbaş hayvanın etlerinin ise bayramda kesim işlemi için gelenlere kavurma olarak dağıtılacağı açıklandı. Çolakbayrakdar, kurban kesim yerinin teknolojik ve hijyenik bir yapıda olması için gereken tüm detayların düşünüldüğünü ifade etti.

Modern ve son teknoloji ile donatılan kesim ve satış alanındaki tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Çolakbayrakdar, “Bayrama sayılı günler kaldı. Önceden başlattığımız kesim alanındaki çalışmaları, bugünkü son deneme kesimi ile tamamladık. Hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini arife gününde de tekrar edeceğiz. Kurban Bayramı’nın birinci gününde 3 büyükbaş ve küçükbaş kesim ünitelerimiz ile vatandaşlarımızın konforlu ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yapmaları için kesimhanemiz hazır halde” dedi.

KURBAN YAKALAMA TIMI FORMA ALACAK

Bayram süresince kurban yakalama timinin de hizmet vereceğini aktaran Çolakbayrakdar, kurbanlık hayvanların kaçması durumunda belediyeye ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti. İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Tuğluk ise, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmeleri için 63 geçici kesim yeri, 13 kesimhane ve yol kontrol noktası ile ilçe müdürlüklerinde 200 görevli veteriner hekimin hizmet vereceğini duyurdu.