Kayseri’de Kiracı, Ev Sahibinin Ölümüne Neden Oldu

KAVGANIN ARKA PLANINI AÇIKLIYOR

Kayseri’de elektrik faturası yüzünden çıkan bir kargaşada ev sahibinin öldüğü olayda kiracı, Yargıtay’ın bozma kararının ardından tekrar hakim karşına çıktı. 8 Kasım 2019 tarihinde Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi’nde yaşanan bu trajik olayda, Resul T. elektrik faturasını ödemediği iddia edilen kiracısı Fatih B. ile konuşmak üzere evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek Fatih B.’nin bıçak darbeleri sonucu Resul T.’nin ölümüne neden oldu.

YARGILAMA SÜRECİ VE SONUCU

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda Fatih B.’yi 11 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak Yargıtay, verilen cezayı yetersiz bulup bozma kararı verdi. Bu kararın ardından Fatih B., yeniden Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına geçti. Duruşmada, tutuklu sanık Fatih B. ve hayatını kaybeden Resul T.’nin yakınları hazır bulundu. Resul T.’nin yakınlarının avukatı, “Bu olayda en masum, en günahsız kişi Resul T.’dir. Fatih B.; telefon açarak yeni evli olan Bayram T.’yi olay yerine çağırdı ve bunun sonucunda kargaşa büyüdü” diyerek tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.

CEZADA YENİ DÜZENLEME

Sanık Fatih B. ise, tutukluluk süresinin göz önüne alınarak tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma kararına uyarak Fatih B.’ye 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Bunun yanında tutukluluğunun devamına karar verildi. Bu gelişmeler, olayın ne kadar trajik olduğunu ve adalet sürecinin nasıl işlediğini gözler önüne seriyor.