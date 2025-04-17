KAYSERİ’de Köpeklerin Saldırısında Öldü

ÇOBAN KÖPEKLERİNİN SALDIRISI BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Kayseri’nin Sarız ilçesinde, çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Özberk, yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Sarız ilçesine bağlı Gümüşali Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Özberk, çoban köpekleri tarafından saldırıya uğradı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu fark etmesiyle köpekler uzaklaştırılmaya çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, Özberk’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ MORGAA KALDIRILDI

Mustafa Özberk’in cesedi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.