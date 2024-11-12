Kayseri’de Kuraklık Sonucu Baraj Suları Azaldı

KURAKLIKLA BAŞ EDEN KÖY HATIRALARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kayseri’de etkisini gösteren kuraklık nedeniyle barajlardaki sular çekilince su altında kalan eski köy kalıntıları belirdi. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, bu durumdan dolayı endişelerini dile getiriyor. “Çiftçilerimiz kuraklıktan etkileniyor ve endişemiz var” diyor.

Yağışların etkili olmadığı Kayseri’de çiftçileri kuşatan kuraklık korkusu sürerken, Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı’ndaki sular da ciddi oranda çekildi. Su altında kalmış olan eski Kuşçu köyünün kalıntıları, havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Bu durum, yaşanan kuraklığın boyutlarını da gözler önüne seriyor.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, “Kayseri’de kurak mevsim yaşıyoruz. Çiftçilerimiz bayağı etkileniyor ve endişemiz var. Ürünlerimiz çıkmaz mı diye düşünüyoruz” şeklinde açıklama yapıyor. Baraj doluluk oranlarının düşüş yaşadığına dikkat çeken Güneş, “Sarıoğlan’daki barajımızın doluluk oranı sıfıra düştü. Sarımsaklı Barajı beslenmesine rağmen, doluluk oranı yüzde 15 seviyesine düştü. Kentin en büyük barajı olan Yamula Barajı’nın doluluk oranı da yüzde 8. Baraj bayağı çekildi” ifadelerini kullanıyor.

Kuraklık nedeniyle çiftçilerin TARSİM sigortasını yaptırmasının gerekliliğine vurgu yapan Güneş, “2025 yılı için çiftçi kayıt sistemi işlemlerini yaptıran çiftçilerimizin mutlaka sigortalarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü kuraklık ve doğal afet olduğunda öncelikle sigorta gerekiyor ve ödeme yapıyor” diyor. Çiftçilerin duyarlı olması gerektiğini belirten Güneş, “Kuraklık halen devam ediyor. Kuraklıktan dolayı tohumunu ekmeyen çiftçilerimiz var. Bu da bir doğal afettir ve yapacak bir şey yok” şeklinde sözlerini tamamlıyor.