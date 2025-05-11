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Kayseri’de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayseri ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklentisi var. Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri çevresindeki Melikgazi, Talas, Develi, Sarız, Yahyalı, Bünyan, Pınarbaşı ve Tomarza bölgelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR ALINMALI

Beklenen yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Bu duyuru, bölge sakinlerinin hazırlıklı olmaları için önem taşıyor.

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