Kayseri’de M.K. İkna Edildi

KAYSERİ’DE İKİNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Kayseri’de son bir hafta içinde iki kez intihar girişiminde bulunan alkollü M.K., polis ekipleri tarafından ikna edildi. Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesindeki Mevlana Mahallesi’nde, 26 Ağustos tarihinde köprüye çıkarak intihara kalkışan M.K., polis tarafından başarılı bir şekilde ikna edilerek köprüden indirildi.

Bugün aynı yerde ikinci kez intihara kalkıştığı görülen M.K. için polis ekipleri, trafiği kapatarak durumunu kontrol altına aldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de çağrıldı. İtfaiye, M.K.’nın bulunduğu bölgeye şişme yatak kurdu. Uzun çabaların ardından polis ekipleri M.K.’yı ikna ederek köprüden indirmeyi başardı. Gözaltına alınan M.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kahramanmaraş’ta Trafik Kazası Meydana Geldi

Elbistan'da bir otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı; kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Ali Hızar STK’ları Birleştirmek İstiyor

Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar, Avrupa'daki Kayserili sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek 'Kayserililer Avrupa Konfederasyonu' kurmayı önerdi.

