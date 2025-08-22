Kayseri’de Market Depo Yangını Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir zincir marketin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Selçuklu Mahallesi Alagöz Sokak’taki marketin depo kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın oluştu.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Yangın, marketin çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi tarafından müdahale edildi. Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, depoda yangın nedeniyle bazı hasarlar meydana geldi.