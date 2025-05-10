Haberler

KAYSERİ’de Mert B. Ve Mert Ali A. Bıçakla Yaralandı

KAVGA BORÇTAN KAYNAKLANDI

Kayseri’de akşam saatlerinde iki genç arasında borç-alacak meselesi yüzünden yaşanan bir kavga bıçaklı kavgaya dönüştü. Saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesindeki Hunat Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mert B. (20) ile Mert Ali A. (25) arasında çıkan tartışma hızla büyüdü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte iki genç birbirini bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hemen çeşitli hastanelere taşıdı. Polis ise olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Pakistan Başbakanı Barış Çağrısı Yaptı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile sorunların barışçıl müzakerelerle çözülmesi gerektiğini belirtti ve su kaynakları ile Keşmir meselesinin adaletle ele alınmasını önerdi.
Haberler

Yığılca’da Araç Çarpışmasında Yaralı Var

Yığılca'da meydana gelen kazada silobas ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.