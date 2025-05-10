KAYSERİ’de Mert B. Ve Mert Ali A. Bıçakla Yaralandı

KAVGA BORÇTAN KAYNAKLANDI

Kayseri’de akşam saatlerinde iki genç arasında borç-alacak meselesi yüzünden yaşanan bir kavga bıçaklı kavgaya dönüştü. Saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesindeki Hunat Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mert B. (20) ile Mert Ali A. (25) arasında çıkan tartışma hızla büyüdü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte iki genç birbirini bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hemen çeşitli hastanelere taşıdı. Polis ise olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.