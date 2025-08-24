Kayseri’de Motosiklet Grubu, Çocuklar İçin Balon Uçurdu

KANSER HASTASI ÇOCUKLARA MORAL

Kayseri’de yer alan motosiklet grubu, kanser hastası çocuklar için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü, Talas Gençlik Merkezi ve Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) iş birliğiyle bir araya gelen 130 motosikletli, renkli balonlarla şehir turu yaparak çocuklar için umut ışığı oluşturdular. Etkinliğin ardından motosikletliler, Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi bahçesinde toplandı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Kulüp Başkanı Mert Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Gönüllülerin bir araya geldiğini ifade eden Uysal, “Hastanede tedavi sürecinde olan kardeşlerimize moral ve motivasyon olmuyoruz diye düşündüm. Bu şekilde çalışmamıza başladık ve altyapımızı hazırladık. Hastanede kanser tedavisi gören kardeşlerimize umut olmak için, onların yanında olduğumuzu göstermek adına sosyal farkındalık projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar 130 kadar motosikletli arkadaşımızın katılımı oldu” şeklinde konuştu.

BALONLAR GÖKYÜZÜNE UÇUYOR

Etkinlikte hastanede psikolog olarak görev yapan ve KANKA gönüllüsü Begüm Kıryar, bugün tüm çocuklar adına balon uçuracaklarını belirtti. Motosikletlerinin arkasına bağladıkları renkli balonların ipini çözerek hastane çevresinde dolaşan grup, ardından aynı anda balonları gökyüzüne bıraktı. Hastanede yatan çocuklar ise aileleriyle birlikte bu anlam dolu etkinliği pencerelerden izleyerek duygusal anlar yaşadı.