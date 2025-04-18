Kayseri’de N.D. gözaltına alındı

KAYSERİ’DE TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Kayseri’de, balkondan tüfekle havaya ateş açan N.D. (55), polisin gelmesiyle kendini eve kilitleyerek yaklaşık üç saat boyunca içeride kaldı. Olay, gece saat 23.00 sularında Melikgazi ilçesinin Aydınlıkevler Mahallesi’nde, Meriç Sokak’taki üç katlı bir binanın birinci katında gerçekleşti.

N.D.’nin balkona çıkarak tüfekle havaya ateş etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, N.D.’ye kapıyı açması için uyarıda bulundu. Ancak kendisini eve kilitleyen N.D., polise kapıyı açmadı. Durumun ciddiyetini değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerine özel harekat polisleri sevk etti.

Yaklaşık üç saat süren ikna çalışmasının ardından N.D., evden çıkmayı kabul ederek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.