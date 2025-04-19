KAYSERİ’de N.K., aşık olduğu kişi için dolandırıldı

KAYSERİ’DE DOLANDIRILAN BİR KİŞİ

Kayseri’de yaşayan bir birey, aşık olduğu kişiyle buluşmak için çözüm ararken sosyal medyadaki bir hesap tarafından 535 bin TL dolandırıldı. N.K. isimli şahıs, aşık olduğu kişi ile bir araya gelmek üzere sosyal medya platformunda bir hesapla karşılaştı. Hesap sahibi, kendisini buluşturma vaadinde bulununca N.K. iletişime geçti ve kendisinden istenenleri yapmaya başladı.

Hesap sahibi, N.K.’dan malzeme adı altında 135 bin TL talep etti. N.K., bu meblağı 9 parça halinde farklı hesaplara gönderdi. Çözüm bulamayınca başka bir kişiyle iletişime geçti ve ona da 400 bin TL gönderdi. Paraların iade edilmesi talep edildiğinde, sahte dekont ile 52 bin TL masraf olduğu ileri sürüldü. Bu durum üzerine N.K. dolandırıcılardan şüphelenerek şikayetçi oldu.

Avukat Ozan Özgür Coruk, N.K.’nin “Sosyal medya üzerinden gönül ilişkisi yaşadığı kişinin kendisine bir bağlama büyüsü yapıldığını söylemesi üzerine bu büyüyü bozdurabilmek için bir malzeme listesi verildiğini” ifade etti. Ayrıca, “Kurvan parası istenildi. Afrika’da kuyu açılacağı söylendi ve toplamda 135 bin TL alındı. Daha sonra bu büyünün yanlış olduğu başka bir kişi tarafından dile getirildi ve toplamda 400 bin TL daha istendi” dedi.

Coruk, “400 bin TL’nin geri iade edilmesi için 52 bin TL masraf olduğu söylendi. Bu aşamada müvekkil, dolandırıcı olduğu kanaatine vardı. Müvekkilin dini inançları istismara uğratılmıştır. Bu suç tipi, Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesi’nde düzenlenen nitelikli dolandırıcılığı oluşturuyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca, dolandırılan N.K.’nin para gönderdiği hesapların muhtemelen kiralık sahte hesaplar olduğunu belirtti.

BİLGİ SİSTEMLERİNDEKİ SUÇLAR VE HUKUKİ YOLLAR

Coruk, “Bu hesap sahipleri çok ağır cezalar alıyor ve birçok ceza mahkemesinde yargılanarak 50-100 yıl gibi hapis cezası alabiliyor” dedi. Bilişim savcılığına şikayette bulunduklarını ve konu ile ilgili ekiplerin olağanüstü çalışmalar yaptığını belirtti. Ancak bazen bu suçluların yakalanamadığını vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını öneriyoruz. Böyle bir durumla karşılaştıklarında mümkün olduğunca avukattan yardim istemelerini tavsiye ediyoruz” diye ekledi.