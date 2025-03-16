Kayseri’de Narko-Asayiş Operasyonu: 226 Kişi Yakalandı

ŞEHİRDE HUZUR İÇİN GÜÇLÜ OPERASYON

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Şehit İbrahim Birol-3 Narko-Asayiş Uygulaması” kapsamında birçok aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suç unsurları da ele geçiriliyor. Genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlama amacıyla tüm birimlerden 154 ekip ve toplamda 1.280 personel ile il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenleniyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ VE ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Toplam 63 noktada gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 32.180 şahıs ve 11.860 araç sorgulanırken, 125 park/bahçe ve 78 umuma açık alan kontrol ediliyor. Bu kontroller sonucunda 367,76 gram uyuşturucu madde ve 20 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilerek, şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılıyor. Ayrıca, 226 aranan şahıs yakalanmış ve 63 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapılmış durumda.

SİLAH VE ALKOL DENETİMİ

Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve 38 adet fişek ele geçiriliyor. Ekipler ayrıca, 6 sürücüye ‘alkollü araç kullanmaktan’ işlem uygularken, 14 hacizli/yakalamalı araç ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilip, 9 araç trafikten men ediliyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelesinin kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade ediyor.