Kayseri’de Narko-Asayiş Uygulaması Yapıldı

UYGULAMALARDA YAKALANANLAR VE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesinde gerçekleştirdiği Narko-Asayiş uygulamasında aranan 7 kişiyi yakaladı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Elde edilen bilgilere göre, genel asayişin, kamu düzeninin ve mevcut huzur ile güven ortamının korunması amacıyla 42 ekip ve 134 personel ile Battalgazi mahallesinde Narko-Asayiş uygulamaları düzenlendi.

UYUŞTURUCU MADDELER VE CEZALAR

Uygulama sırasında toplamda bin 6 kişinin sorgusu yapıldı ve 525 araç kontrol edildi. Muhtelif miktarlarda uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu-uyarıcı haplar ele geçirildi. Ayrıca, ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçlarından toplam 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 aranan şahıs da yakalandı. İlgili trafik kanunu maddeleri çerçevesinde 25 araç hakkında 236 bin 851 TL idari para cezası uygulandı.

SÜREKLİ MÜCADELE VURGUSU

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” denildi. Bu tür uygulamalar ile güvenlik önlemlerinin artırılması amaçlanıyor.