Kayseri’de Narkotik Operasyonu: 670 Gram Uyuşturucu

POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Kayseri’de, narkotik köpeği ETA ile gerçekleştirilen operasyonlarda 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik saklanmış olduğu adreslerde araştırma yaptı.

TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ

Gerçekleştirilen operasyonda 670 gram uyuşturucu madde bulundu. M.M. (79) isimli bir şahıs da ekipler tarafından yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, M.M., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.