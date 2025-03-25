Kayseri’de Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

POLİS EKİPLERİ UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPTI

Kayseri’de, polis ekipleri narkotik arama köpeği ETA ile düzenledikleri çalışmalarda toplam 470 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik narkotik arama köpeği ETA ile operasyon gerçekleştirdi.

İKİ ŞAHIS YAKALANDI

Bu operasyonlar sonucunda A.Ö. (29) ve V.G. (33) isimli şahıslar yakalandı. Narkotik arama köpeği ETA’nın yaptığı aramalar neticesinde 470 gram uyuşturucu madde bulundu ve ekipler tarafından ele geçirildi. Bulunan uyuşturuculara el konulurken, V.G. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. A.Ö. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.