Kayseri’de Nasrullahzade Vakfı’ndan İftar Sofrası

NASRULLAHZADE VAKFI’NIN RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Kayseri’de 441 yıldır faaliyet gösteren Nasrullahzade Vakfı, Ramazan Ayı süresince 750 kişilik iftar yemeği sunuyor. 1584 yılında kurulan vakıf, Seyid Burhaneddin Hazretleri türbesinin yanında açtığı iftar çadırında her gün bu yemeği veriyor. İftar yemeği dışında da çeşitli yardım ve hayır işleri gerçekleştiriliyor. Vakıf çalışanı Mehmet Soyaslan, “Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa 2 yıldır Ramazan İftar Sofrası’nı açıyoruz. Şu anda burası 750 kişilik iftar yemeği veriyor. 5 okulla beraber 1500 – 1700 kişi arasında değişiyor. Bunun yanında yaptığımız diğer hayır yardımları devam ediyor. Ramazan ayı öncesinde 3 bin torba 25 kiloluk un dağıttık. Okullara olan hayırlarımız yıl boyunca devam ediyor” diye belirtiyor.

GÖNÜL SOFRALARI GÜÇLENİYOR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, her gün zengin bir iftar deneyimi sunduklarını dile getirerek, “Kayseri’deki gönül soframızdayız. İftara dakikalar kala gelen misafirlerimizi çadırımıza davet ediyoruz ve bu günkü iftar yemeklerini ikram ediyoruz. Genel müdürlüğümüz 81 ilde iftar çadırları oluşturdu. Halka açık iftarlarımız var; paydaşlarımız, gönül dostlarımız ve tüm halkımızla her gün dolu dolu iftar etmeye çalışıyoruz. İhtiyaca göre iftar veriyoruz. Kayseri’de minimum bin kişilik iftarımız mevcut. Ancak sayı artarsa dışarıda kimseyi bırakmıyoruz. Seyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’nin hemen yakınındayız. Yolda kalan, eve ulaşamayan, iftar saatinde dışarıda kalan vatandaşlarımızı bekliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

VATANDAŞLARLA BİR ARADA

Ayrıca, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da iftar çadırına gelerek vatandaşların iftarına ortak oldu. Bu tür etkinlikler, toplumun dayanışmasını güçlendiriyor ve ihtiyaç sahiplerine destek olma konusunda önemli bir rol üstleniyor.