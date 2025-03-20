Kayseri’de Okullar Tatil Mi Açıklandı Mı?

YAĞIŞLAR VE OKUL TATİLLERİ

Türkiye’nin pek çok bölgesinde başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı hakkında bilgi merak ediliyor. Kayseri’de okulların 21 Mart Cuma günü tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayseri Valiliği tarafından bu tarihe ilişkin bir tatil duyurusu gelmedi.

HAVADARLIK UYARILARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz’in yüksek bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise 90 km/saat ulaşabileceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarla birlikte, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması, toz savrulması ve zehirlenmelere karşı dikkatli olmak gerekiyor.

KAR YAĞIŞI VE ZİRAİ DON RİSKİ

21 Mart 2025 Cuma günü Samsun, Ordu ve Giresun’da beklenen yağışların iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı gözlemleniyor. Özellikle 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerde 10-20 cm kar örtüsü oluşabilir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuz durumlar yaşanabileceğinden bu konuda tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca, Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı havanın gelmesiyle birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadiseleri bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun batısında 20 Mart 2025 Cuma gecesinden itibaren zirai don tehlikesi ortaya çıkacak.

KUZEYDEKİ RÜZGAR VE FIRTINA ETKİLERİ

20 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden; Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden fırtına; İç Anadolu’nun güneyindeki yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde ise yer yer tam fırtına yaşanması olası. Rüzgarın güçlü esmesiyle birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve doğal gaz kaynağından kaynaklanabilecek zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerekiyor.