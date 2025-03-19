Kayseri’de Okullar Tatil mi? Son Durum

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR VE OKULLARIN TATİLİ

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonrası okulların tatil olup olmayacağı gündeme geldi. Kayseri’de 20 Mart 2025 Perşembe günü, “Kayseri Valiliğinden henüz eğitime ara verildi.” açıklaması yer aldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi öğle saatleri itibarıyla İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve yüksek kesimlerde Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Fırtına, 50-70 km/saat hızla esecek, Doğu Karadeniz’deki yüksek kesimlerde bu hız 90 km/saat’e kadar çıkabiliyor.

OLUŞABİLECEK OLUMSUZ ETKİLER

Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgarlar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve soba veya doğalgaz kaynaklı gaz zehirlenmeleri gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Batı Karadeniz’in batısında da, 20 Mart Perşembe öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde 20 Mart 2025 (Perşembe) gece saatlerinden itibaren orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don yaşanabileceği tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyet yapan vatandaşların bu tehlikeye karşı tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerinin dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.

KUZEYDEN GELEN KUVVETLİ RÜZGAR

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden; Doğu Anadolu’da güney kaynağından kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtina bekleniyor. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden 50-70 km/saat hızla esen rüzgar ile İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimleri ve Akdeniz’in Toroslar bölgesinde tam fırtına yaşanabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarların oluşturabileceği ulaşım aksaklıkları, çatılarda zarar görme ve gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatılıyor.