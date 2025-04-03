Kayseri’de Operasyon: 49 Aranan Yakalandı

KAYSERİ’DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kayseri’de, il genelinde 154 ekip ve bin 50 personelle yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda aranması bulunan 49 kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Şehit İbrahim Birol-5 Narko-Asayiş operasyonları ve şok uygulamaları kapsamında, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

SORGULAMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI

Yapılan çalışmalarda 23 bin 112 şahıs ve 15 bin 168 araç sorgulandı. Kontrol edilen alanlar arasında 359 park-bahçe ile 92 umuma açık yer yer aldı. Bu uygulamalar sırasında toplam 114,68 gram narkotik madde ve 71 adet uyuşturucu ile uyarıcı hap ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

ARANAN ŞAHISLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar neticesinde 49 aranan şahıs yakalandı ve 38 yoklama kaçağı ile bakaya şahsa gerekli işlemler yapıldı. Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 78 fişek yer aldı. Ayrıca, 14 hacizli/yakalamalı araç, 1 çalıntı otomobil ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirilmiş olup, 15 araç da trafikten men edildi.