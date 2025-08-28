Haberler

Kayseri’de Oto Hırsızlığı Olayı Yaşandı

OTOMOBİL HIRSIZLIĞI OLAYI

Kayseri’nin Talas ilçesinde, kimliği belirsiz şahısların çaldıkları bir otomobil ile kaza yaparak kapalı bir otoparka bıraktığı bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1 Sokak’ta 38 KU 607 plakalı aracını park eden H.U., geri döndüğünde otomobilini bulamadı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

H.U.’nun durumu bildirmesi üzere, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaybolan otomobili bulmak için çalışmalara başladı. Bu arada, H.U.’nun arkadaşları, otomobili Kiçiköy Mahallesi Ulus Sokak üzerinde yer alan bir kapalı otoparkta buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapmış olduğu incelemelerin ardından otomobili H.U.’ya teslim etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili olarak polis tarafından bir soruşturma başlatıldığı açıklandı. Olayın detayları ve hırsızların kimliği hakkında araştırmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

