KAYSERİ’DE OTOBİK KAZASI, 4 YARALI

KAZA DETAYLARI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin geriden çarptığı tahta dolu kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı, bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Osman Kavuncu Mahallesi’nde bulunan Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde gerçekleşen bu trafik kazasında, bir otomobil düz bir yolda ilerleyen kamyonete arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yatarak, yolda bulunan tahtalar savruluyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kazanın ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, yolun bir kısmını trafiğe kapatıyor. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ardından ambulansla hastaneye kaldırıyor. Yapılan detaylı incelemenin ardından, devrilen kamyonet ve otomobil çekici yardımıyla kaldırılıyor. Olayın ardından kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılmış durumda.