Kayseri’de Otobüs Ağaçlara Çarptı, 1 Ölü

KAZA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri’de bir yolcu otobüsünün orta refüjdeki ağaçlara çarpması nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Hüseyin Y. tarafından sürülen Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak yola devam etti. Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde ilerleyen otobüs, birçok ağaca çarparak ancak durabildi.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından ihbar üzerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yolculardan Tülay Sökmen’in (41) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, çevredeki hastanelere ambulanslarla taşındı. Hatay’dan Giresun’a gitmek üzere yola çıkan otobüste toplamda 44 kişinin bulunduğu belirlendi.