Haberler

Kayseri’de Otobüs Ağaçlara Çarptı, 1 Ölü

KAZA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri’de bir yolcu otobüsünün orta refüjdeki ağaçlara çarpması nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Hüseyin Y. tarafından sürülen Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak yola devam etti. Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde ilerleyen otobüs, birçok ağaca çarparak ancak durabildi.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından ihbar üzerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yolculardan Tülay Sökmen’in (41) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, çevredeki hastanelere ambulanslarla taşındı. Hatay’dan Giresun’a gitmek üzere yola çıkan otobüste toplamda 44 kişinin bulunduğu belirlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayseri’de Otobüs Kazası: 1 Ölü

Kayseri-Niğde yolunda yolcu otobüsü kaza yaptı. Ağaçlara çarpan otobüste bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Haberler

Marmara Adası’nda Gemi Panik Yaşadı

Marmara Adası açıklarında seyreden Sun Princess gemisinde bir yolcunun denize düştüğü anonsunun ardından panik yaşandı. Sahil Güvenlik, arama-kurtarma çalışmaları başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.