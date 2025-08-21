Kayseri’de Otobüs Kazasında 1 Ölü, 13 Yaralı

KAZA SONUCUNDA ÖLÜ VE YARALILAR

Kayseri’de meydana gelen bir kazada, yolcu otobüsü yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Bu kazada bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kayseri – Niğde karayolu Develi kavşağı yakınlarında Hatay’dan Giresun’a gitmekte olan Hüseyin Y.’nin kullandığı 38 YY 932 plakalı otobüs yoldan çıkarak refüjdeki ağaçları devirdi. Otobüs, yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyretti ve çok sayıda ağaç devirdi.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ GİTTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini yaptı. Yapılan kontroller sonucunda otobüste yolcu olarak bulunan Tülay Sökmen’in (41) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZADA BULUNAN YOLCU SAYISI VE SORUŞTURMA

Otobüste toplamda 44 kişinin bulunduğu bilgisi edinildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve kaza yeri dron ile havadan görüntülendi.