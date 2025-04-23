Kayseri’de Otobüs Yangını Çıktı, Söndürüldü

YANGIN DURUMU VE MÜDAHALE

Kayseri’de turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Kayseri Erkilet Havalimanı’ndan turistleri alan A.E. yönetimindeki 45 LZ 370 plakalı otobüs, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine doğru yola çıkarken, Kuzey Çevre Yolu Oymaağaç mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı.

ŞOFÖRÜN HAREKETİ VE YARDIM EKİPLERİ

Yangını fark eden otobüs şoförü, derhal güvenlik şeridine geçip yolcuları araçtan tahliye etti. Olayın ardından, ihbar üzerine güvenlik güçleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çabası sonucunda otobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

MADDİ HASAR VE YENİ YOLCULUK

Otobüste maddi hasar meydana gelirken, yolcular başka bir otobüs ile Nevşehir’e yönlendirildi. Yangınla ilgili inceleme ve gerekli çalışmalar devam ediyor.