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Kayseri’de Otobüste Gerginlik Yaşandı

OTOBÜSTE YAŞANAN GERGİNLİK

Kayseri’de şehir içi bir otobüs içerisinde gerçekleşen diyalog, yolcular arasında bir gerginlik yarattı. İddialara göre, bir kadın otobüs şoförünü öptüğü sırada, araçta bulunan bir yolcu duruma itiraz ederek, “Burası sevişme yeri mi?” şeklinde seslendi.

YANIT VE TEPKİLER

Kadın, yolcunun bu tepkisine “Kocam be” yanıtını verdi. Bunun üzerine yolcu, “Nereden kocanız?” diye sorunca, kadın “Nikah defterini getireyim mi?” cevabını verdi. Olay anı, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler hızla sosyal medya platformlarında yayıldı.

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