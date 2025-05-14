KAYSERİ’DE OTOBÜSTEN DÜŞME OLAYI

Olayla İlgili Mahkeme Süreci

Kayseri’de bir kişinin, kapısı açık giden otobüsten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, şoför Y.A.’ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Davaya Kayseri Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sanık Y.A. ve avukatlar katıldı. Sanığın savunma dilekçesinde, “Kamera görüntüleri incelendiğinde müteveffa Ş.Ö. dahil bir takım yolcuların otobüse bindiği, yolcu alımı sonrası müvekkilin duraktan ayrılarak hareket ettiği anlaşılacaktır. Hareket etmesinden yaklaşık 20-30 metre sonra yol üzerinde bulunan kasisten geçerken fren yaptığı da aşikardır” denildi.

Kamera Görüntüleri Üzerine Yorumlar

Savunmada ayrıca, “Her ne kadar ani fren yapıldığından bahsedilse dahi, kamera görüntüleri incelendiğinde müvekkilin hızının 15-20 km/saat olduğu yani frenleme öncesi çok düşük hızlarda olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, otobüsün kasisten geçerken yaptığı yavaş frenleme sonucu müteveffanın dengesini kaybedip düştüğü anlaşılmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, sanık tarafından trafik işaret levhalarına uymamak yönünde bir eylemi bulunmadığı savunuldu.

Adli Tıp Raporu ve Ölümün Nedeni

Lavante edilen adli tıp raporuna göre, müteveffanın kalp krizi geçirmesi ihtimali üzerinde durularak, “Müteveffanın ölüm raporunda beyin damarlarının tıkanması sonucu ölüm olduğu belirtilmektedir. Kaza ile ölüm olayı arasında yaklaşık 40 günlük bir zaman dilimi vardır” denildi. Bu bağlamda, otobüsten düşmesi sonucu yaralanması ile vefatı arasında bir illiyet bağının kesildiği vurgulandı.

Mahkeme heyeti, Y.A. hakkında başlangıçta 2 yıl 6 ay hapis cezası vermiş, ardından bir indirim ile cezasını 2 yıl 1 aya düşürme kararı almıştır. Olayın yaşandığı gün olan 27 Eylül’de, 74 yaşındaki Ş.Ö., halk otobüsüne bindiği sırada otobüsün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan düşmüş ve sonrasında hayatını kaybetmiştir.