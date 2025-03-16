Kayseri’de Otomobil Akülü Araca Çarptı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında akülü araca çarpan bir otomobil, içindeki engelli şahsı ağır yaraladı. Alınan bilgilere göre, İldem Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş bulvarında M.D. (52) tarafından yönetilen 34 GFT 214 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli bireye çarptı.

OLAY YERİNE KİMLER GELDİ?

Olayın ardından durum yetkililere bildirildi ve hızlıca kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı durumda olan bireyin ilk müdahalesini yerine getirerek, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından polis ekipleri kaza yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırıldığı bildirildi. Kazanın sebebini araştırmak amacıyla soruşturma başlatıldı.