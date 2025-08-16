Kayseri’de P-RASP Projesi Başladı.

PROJENİN HEDEFİ ENGELLİ BİREYLERİN SPORLA TANISMASI

Kayseri’de 22 Temmuz 2024’te başlayan TÜBİTAK 1001 destekli ‘Paralimpik-Rekreatif Aday Sporcu Platformu’ (P-RASP) projesi, bedensel engelli bireylerin sporla buluşmasına olanak sağlıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yürütülen proje, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin katkılarıyla, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçiriliyor. P-RASP, engelli bireylerin fiziksel aktiviteye katılımını artırmayı ve yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Proje, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından belirlenen minimum engel kriterleri ve fiziksel ölçme-değerlendirme yöntemlerini baz alıyor.

DEĞERLENDİRİLEN ENGELLİ BİREYLERİN SPORA YÖNLENDİRİLMESİ

Proje kapsamına katılan bireyler, tekerlekli sandalye basketbolu, bocce, para yüzme, para okçuluk, para taekwondo, para atıcılık, para masa tenisi ve para okçuluk gibi branşlarda spor yapma imkanına sahip. Şu ana kadar 95 engelli birey sistem üzerinden değerlendirildi ve Kayseri Şehir Hastanesi’nde fizik tedavi gören 14 kişi, tekerlekli sandalye basketbola yönlendirilerek spora başladı. Proje süresince 200 kişinin değerlendirilmesi ve uygun bulunan 50 bireyin paralimpik spor branşlarına kazandırılması hedefleniyor.

ANTRENMAN PROGRAMLARIYLA ENGELLİ SPORCULAR YETİŞTİRİLİYOR

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış, “TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında ‘Paralimpik-Rekreatif Aday Sporcu Platformu’ oluşturduk. Vücudunda bir engeli olan kişiler, platformumuza durumlarını yazarak ve randevu alarak, fizyoterapistlerimizle buluşuyor. Muayene sonrası hangi sporları yapabilecekleri belirleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışıyoruz ve sporcular 8 ana branşta 6 ay kadar antrenmana tabi tutuluyor” dedi.

SPORDA BAŞARI HEDEFLERİ

Proje koordinatörü Fizyoterapist Alihan Karaüzüm, “Paralimpik-Rekreatif Aday Sporcu Platformu, fiziksel engelli bireyleri spor branşına yönlendirmek amacıyla geliştirildi. Hedefimiz, fiziksel aktiviteyi artırmak ve spora yönlendirmektir. Değerlendirme sonrası başarı gösteren bireyleri, lisanslama işlemleri tamamlandıktan sonra ulusal ve uluslararası müsabakalara katılmaları için destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞAN SPORCU ADAYI

Kayseri Şehir Hastanesi’nde basketbol branşında ilerleyen İsmail Kurt, projenin kendisine sağladığı fırsatları paylaştı. Kurt, “2019 yılından beri Kayseri Şehir Hastanesi’ne geliyorum. 9 Ocak 2018’de yaşadığım kaza sonrası çeşitli hastanelerde fizik tedavi gördüm. Devletimizin projesi sayesinde basketbol ile tanıştım ve takım kurmayı düşünüyoruz. Bu proje, aktif olmamıza ve yeni arkadaşlıklar edinmemize imkan tanıyor” dedi.