Kayseri’de Paraşüt İnişi Gerçekleşti

PARAŞÜT KAZASI YAŞANDI

Kayseri’de meydana gelen olayda, paraşütünün sol kumanda ipinin düğümlenmesi sonucu zorunlu iniş yapan pilot, yaşadığı durumu anlattı. Talas ilçesindeki Ali Dağı’ndan havalanan pilot Emin Gürpınar, kalkıştan kısa bir süre sonra sorunla karşılaştı.

HAVADA PANİK YAŞADI

Yolcusuyla birlikte havada durumu fark eden Gürpınar, sakin kalarak düğümlenen ipi açmaya çalıştı. Sonunda kalkış yaptığı tepeye güvenli bir iniş gerçekleştiren pilot, olası bir kazayı önledi. Gürpınar, yaşadığı durumu paylaşarak, “Geçtiğimiz günlerde Ali Dağı’nda bir arkadaşımla yamaç paraşütü uçuşu yapıyordum. Kalkışın hemen ardından sol kumanda ipimde bir düğüm oluştu. Bu durum, beni havada panikletti ama aldığımız eğitimler neticesinde soğukkanlılığımı koruyarak müdahale ettim” dedi.

GÜVENLİ İNİŞ

Ayrıca pilot, “Uçuş güvenliğini riske atmamak adına arkadaşımı bu durumdan haberdar etmedim. Arkadaşımın ve benim sağlığımız iyi. İnişimiz biraz sert oldu ama sağ salim gerçekleştirdik” şeklinde belirtti. Yaşanan olay, yamaç paraşütçülüğündeki eğitimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.