Kayseri’de Paraşüt Zorunlu İniş Yaptı

HAVADEKİ PARAŞÜTTEKİ TEHLİKE

Kayseri’deki bir paraşüt uçuşunda, havadaki kumanda ipinin düğümlenmesi sonucunda zorunlu bir iniş gerçekleşti. Pilotun serin kanlı tutumu, olası bir faciayı önlemeye yardımcı oldu. Ara olay, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

OLAYA TANIKLIK EDENLER

Edinilen bilgilere göre, Talas ilçesinde yer alan Ali Dağı’ndan havalanan Emin Gürpınar’ın yönetimindeki paraşütün sol kumanda ipi, kalkışın ardından kısa bir süre geçtikten sonra düğümlenmeye başladı. Pilot, yolcusuyla beraber havada bu sorunu tespit etti ve durum hakkında bilgi vermek için sakinliğini koruyarak yolcusuna bir açıklama yaptı. Düğümlenen ipi açmaya yönelik denemeleri başarısız olunca, pilot kalkış yaptığı tepeye geri inmeye karar verdi.

GÜVENLİ İNİŞ VE SONUÇLAR

O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, bu kaza sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Pilotun soğukkanlılığı, durumu kontrol altında tutarak olumsuz bir sonuç doğmasını önledi.

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

