Kayseri’de Paraşütle Uçma Deneyimi Gerçekleşti

YÜRÜME ENGELLİ KADININ PARAŞÜT HEYECANI

Kayseri’de, yürüme engelli bir kadının hayali gerçek oldu. Paraşüte binme isteğiyle tekerlekli sandalyesi ile piste gelen 36 yaşındaki İrem, uçarak özgürlüğü deneyimledi. Çocuk yaşta geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüyemeyen İrem’in bu özel anı, heyecan dolu bir deneyime dönüşüverdi.

HAHAVADAN GÖKYÜZÜNDE ÖZGÜRLÜK DUYGUSU

İrem, paraşüte binmek için gittiği alanda kendisini taşıyan paraşüt görevlilerinin yardımıyla havalandı. Ali Dağı’ndan paraşüt pilotu Günay Demir ile birlikte gökyüzüne uçan İrem, bu süreçte unutulmaz anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat boyunca havada kalan İrem, yaşadığı heyecanı dile getirerek, “Anlatılmaz yaşanır dedikleri bir duyguymuş. Aklıma özgürlükten başka bir şey gelmiyor. Çok güzeldi” ifadelerini kullandı.