Kayseri’de Park Halinde Otomobil Yandı

OTOMOBİL ALEV ALDI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, park halindeki plakasız bir otomobil aniden alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olay, ilçeye bağlı Yenimahalle 3542. Sokak’ta gerçekleşti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, otomobilin motor kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebep yüzünden yangın çıkıyor. İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye crew yangına hızla müdahale ediyor. Yangın, ekiplerin çabalarıyla kısa zamanda söndürülüyor ve yangına maruz kalan otomobil bir çekici yardımıyla kaldırılıyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılmış durumda.