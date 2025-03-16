Kayseri’de Pazartesi Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

KUZEYDEN GELEN UYARILAR

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Pazartesi günü için kuvvetli rüzgar beklentisi olduğunu açıkladı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkın dikkatli olması gerekiyor.

HAVADAN GELEN RİSKLER

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde yarın (Pazartesi) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.