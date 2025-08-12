Kayseri’de Perseid Meteor Yağmuru İzledi

PERSEID METEOR YAĞMURU ETKİNLİĞİNE KATILIM

Kayseri’de gökyüzü meraklıları, Perseid meteor yağmurunun en etkileyici gösterisini Erciyes Dağı’nın 2 bin 650 metre yüksekliğinden izledi. Kayseri Bilim Merkezi ve Erciyes A.Ş. işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya geldi. Işık kirliliğinden uzakta, gökyüzünü gözlemlemek isteyen katılımcılar, teleferik ile Erciyes’in yüksek noktalarına çıktı. Yanlarında getirdikleri minderlere oturarak Perseid meteor yağmurunu izlediler. Kayseri Bilim Merkezi’ndeki yetkililer, kurdukları ekran aracılığıyla katılımcılara Samanyolu, gezegenler ve yıldızlar hakkında bilgiler sundu.

ERCIYES A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMA

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, “Erciyes A.Ş.’mizin artık geleneksel hale gelen her yıl düzenlediğimiz meteor gözlem şenliğinde 2 bin 650 metre rakımlı Hacılar üsdeyiz. Misafirlerimizle birlikte yılda bir kez gerçekleşen bu olaya hep birlikte tanıklık ediyoruz. Hava çok güzel. Biraz önce biraz esiyordu, soğuktu ama şu anda muhteşem bir hava ve ortam var. Özellikle gökyüzü bu deneyimi yapmak için harika. Misafirlerimizin ilgisi çok güzel. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kayseri’nin zirvesinde, Erciyes’imizde ışık kirliliğinden uzak bu karanlık ortamda Türkiye’de bu gözlemin yapılacağı sayılı yerlerden biriyiz. Son 3-4 yıldır çok yoğun ilgi gören bir yerdeyiz. Bununla alakalı Erciyes’imizin yazı, kışı her mevsimi ayrı güzel” dedi.