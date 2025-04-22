KAYSERİ’de Polis Memuru Şehit Oldu

KAVGANIN YAŞANDIĞI TARİH VE YER

Olay, 13 Ağustos 2023’te saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta gerçekleşti. İki grup arasında, borç-alacak meselesinden dolayı yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Memet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, durumu kontrol altına almaya çalıştı, ancak Adnan Tosun tarafından ateş açılması sonucunda polis memuru Murat Akpınar ve Mustafa Coşkun yaralandı. Akpınar, 34 gün süren tedavi sürecinin ardından hastanede hayatını kaybetti.

YENİ DAVANIN GÖRÜLMESİ

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, Adnan Tosun’a verilen 40 yıl 10 ay cezanın az olması nedeniyle, yerel mahkemede durumu yeniden değerlendirdi. Bu süreçte Adnan Tosun’un cezası müebbet hapis ve ek olarak 15 yıl 3 aya çıkarıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Adnan Tosun hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından müebbet hapis cezası talep edilmişti. Olaya karışan diğer şüpheliler hakkında da çeşitli suçlamalar bulunuyordu.

OLAYLA İLGİLİ GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Şehit polis memuru Murat Akpınar’ın yaşamını yitirdiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen anlarda, Akpınar’ın olay yerine geldiği, silahlı çatışmanın yaşandığı ve Akpınar’ın vurulma anı yer alıyor. Ayrıca, çevredeki bir vatandaşın “polisi vurdu polisi” dediği duyuluyor. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

YENİ HÜKÜM VE SANIKLARIN İFADELERİ

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Tosun’un başta ‘olası kastla kasten öldürme’ suçu olmak üzere çeşitli suçlardan müebbet hapis cezası vermeye karar verdi. Aynı zamanda Tosun’a, Mustafa Coşkun’a yönelik eyleminden dolayı ‘haklı tahrik’ altında ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan 7 yıl 6 ay, Memet Coşkun’a karşı olan eyleminden dolayı ise 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Diğer iki sanık, Muhammet Tosun ve Hakan T. da beraat etti. Adnan Tosun, duruşmada, “Pişmanım. Polise karşı öldürme amacım yoktu.” ifadelerini kullandı. Şehit polis memuru Akpınar’ın eşi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.