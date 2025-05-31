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KAYSERİ’de Polisler, Fatma’nın Doğum Gününü Kutladı

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Kayseri’de polis ekipleri, lösemi hastalığıyla mücadelesini sürdüren Erdal İpek’in Down sendromlu kızı Fatma İpek için anlamlı bir doğum günü surprise düzenledi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, özel bir etkinlikle küçük kızın doğum gününü kutladı.

POLİS ARACIYLA GEZDİRME

Fatma İpek, evinde polis ekipleri tarafından ziyaret edilerek doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Kutlama sonrası Down sendromlu Fatma, polis aracına bindirilerek eğlenceli bir gezintiye çıkarıldı. Kayseri emniyeti, “Polisleri çok seviyorum” diyen Fatma İpek’in bu özel gününde onun mutluluğuna ortak oldu.

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