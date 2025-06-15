Kayseri’de Protesto İçin Toplandılar

VATANDAŞLARDAN İSRAİL PROTESTOSU

Kayseri’de toplanan vatandaşlar, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto ederek bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan “Filistin Çadırı” önünde buluşan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği ve Kayseri Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla eyleme katıldılar.

KATLETLERİN HESABI

Grup adına bir açıklama yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, İsrail’in katliamlarını Orta Doğu’ya yayma planları yaptığını ve insanlığı büyük bir savaşa sürüklemek istediklerini ifade etti. Taş, Aksa Tufanı sonrası İsrail soykırımı nedeniyle Filistin’de 60 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini belirtti. “Tüm dünyanın insanlığını kaybederek sadece seyrettiği İsrail saldırılarında, Gazze ve Filistin harabeye döndürülüp, yaşanmaz hale geldi” diyen Taş, Batı dünyası, özellikle ABD ve Avrupa Birliği’nin, bu katliamları desteklemeye devam ettiğini vurguladı. Taş, Müslüman Orta Doğu devleti yöneticilerinin, İsrail’in suç ortağı olan ABD ile ticari anlaşmalar yaparak Gazze ve Filistin’i teslim ettiğini dile getirdi.

DİPLOMASİK ÇABALAR VE İRAN’A SALDIRILAR

Taş, Türkiye’nin Filistin’deki katliamların sona ermesi için her türlü diplomatik çabayı gösterdiğini aktardı. Ayrıca, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına da değinerek, “Gazze katliamına aralıksız devam eden İsrail, son günlerde kendisinin yüzlerce nükleer silahı varken, nükleer silah üretecek diye İran’a saldırarak birçok asker ve bilim insanını öldürdü” şeklinde konuştu. Taş, Gazze’ye ulaşmak isteyen insanlıksever aktivistlerin karadan harekete geçtiklerini, Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarından insanların şu an Mısır’da toplanarak yüzbinleri bulduklarını ve Refah Sınır Kapısı’nı aşarak Gazze’ye ulaşmak istediklerini söyledi. Bu çabaları tebrik eden Taş, “İsrail ve suç ortağı ABD, AB ve yandaşlarını lanetliyoruz” ifadesinde bulundu.

Açıklamanın ardından etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.