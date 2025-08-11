Kayseri’de Psikolojik Sorunlar İntihara Yol Açtı

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞAYAN BİR ŞAHIS İNTİHAR ETTİ

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişi intihar etti. Olay, Esentepe Mahallesi İrfan Çalışkan Caddesi üzerindeki bir binada yaşandı. Kardeşi, 58 yaşındaki M.E.’nin evine gittiğinde onu bilekleri kesilmiş olarak hareketsiz bir halde buldu.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kardeşinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra M.E.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, olayla ilgili yerinde incelemeler yaptıktan sonra M.E.’nin cenazesini otopsi için hastane morguna gönderdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma süreci başlatıldı. Çevredeki durum ve detaylar üzerinde çalışmalar sürüyor.