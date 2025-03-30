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Kayseri’de Ramazan Bayramı Mezarlık Ziyaretleri

MEZAR ZİYARETLERİ YOĞUNLAŞTI

Ramazan Bayramı’nın başlangıcında Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde vatandaşlar mezar ziyaretlerine yoğun ilgi gösterdi. Bayramın ilk gününde, sabah erken saatlerden itibaren insanlar, sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etmek için mezarlıklara akın etti.

DUALAR VE KUR’AN-I KERİM OKUNDU

Yeşilhisar’daki mezarlıklara gelen vatandaşlar, kabirlerin başında Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Bu manevi atmosfer altında bir araya gelen insanlar, evlatlarını, ailelerini ve yakınlarını anarak hem hüzünlü hem de umut dolu bir bayram geçiriyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER ALINDI

Mezarlıklar arasındaki yoğunluk, havadan çekilen dron görüntüleri ile kaydedildi. Bu görüntüler, ziyaretlerin ne kadar kalabalık geçtiğini gösteriyor ve toplumsal bağların önemini bir kez daha hatırlatıyor.

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