Kayseri’de Rüzgar Enerjisi Santrali Tanıtıldı

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ TANITIMI YAPILDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan raylı sistem ve elektrikli otobüslerin enerji ihtiyacını karşılayan Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) tanıtıldı. İncesu ilçesinde kurulan Rüzgar Enerji Santrali’nin enerji türbinlerinin bulunduğu alanda gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve kurum yöneticileri katıldı. Proje hakkında bilgi veren Büyükkılıç, “Çok önemli bir projeyi tamamlayıp sonuçlarını almanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek gelişmeleri paylaştı. Ulaşım AŞ’nin en büyük gider kaleminin elektrik olduğunu belirten Büyükkılıç, bu projeyle bu giderleri önemli ölçüde azalttıklarını ifade etti.

PROJE HIZLA TAMAMLANDI

Büyükkılıç, “RES projesinin bitmesini büyük bir heyecanla bekledik. Normal şartlarda bir Rüzgar Enerji Santrali’nin faaliyete geçmesi 2 seneyi bulsa da biz burayı 9 ayda devreye almayı başardık ve elektrik üretmeye başladık. 13 günde tam 1,5 milyon kilovatsaat elektrik ürettik” şeklinde konuştu. Projenin zorlu bir süreç sonrasında hayata geçirildiğini aktaran Büyükkılıç, “24 kuruldan 35 görüş ve onay aldık. Bu proje 4 senede kendisini amorti edecek. 7 megavatlık 3 türbinden oluşuyor. Yıllık 60 milyon kilovatsaat üretim yapılacak” dedi. Yılda 250 milyon lira gelir sağlanacağını ve toplam yatırım maliyetinin 1 milyar lira olduğunu belirtti.

KAMU YARARINA BİR YATIRIM

Yüklenici firmanın üst yöneticisi Samet Koç ise projeyi çok kısa sürede tamamladıklarını ve kamu yararına hizmete aldıklarını ifade etti. Türbinlerin kurulumu sürecinin zorlu geçtiğini söyleyen Koç, “1 Temmuz 2024’te projenin sözleşmesini imzaladık ve ocak ayında kurulumu tamamladık. Test süreçleri devam etti ve kabulümüz tamamlandı. Şu anda 1 aydır çalışıyor ve elektrik şirketiyle mahsuplaşmamızı gerçekleştirdik” dedi. Ayrıca, Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, kurumlarının yıllık elektrik sarfiyatının 30 milyon kilovatsaat olduğunu belirterek projeyle ihtiyaçlarının iki katı elektrik üretim kapasitesine sahip olacaklarını aktardı.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara sistem hakkında detaylı bilgi verildi.