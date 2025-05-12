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Kayseri’De Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

SAĞANAK YAŞAM ALANLARINI DEĞİŞTİRDİ

Kayseri’de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Sağanak sonucunda cadde, sokak ve yollarda su birikintileri meydana geliyor. Bu duruma karşı, polis ekipleri bazı kavşaklarda tedbir alıyor ve sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İTFAİYE VE BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekipleri, su birikintisi oluşan bölgelerde müdahale ediyor. Yapılan çalışmalar, su birikintilerinin giderilmesini ve trafiğin daha güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.

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