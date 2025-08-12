Kayseri’de Sahte Alkol Üreten Yakalandı

KAYSERİ’DE SAHTE ALKOL OPERASYONU

Kayseri’de polis ekipleri, sahte alkol yapımında kullanılan 50 litre etil alkol ele geçiriyor ve sahte alkol üreten bir kişiyi yakalıyor. Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 70 yaşındaki Ö.F.C.’nin etil alkolleri kullanarak sahte alkol ürettiği ve bunu Kayseri’de piyasaya sürdüğü yönünde bilgiye ulaşıyor.

YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDI

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; 50 litre etil alkol, 21 litre sahte alkollü içki ve sahte alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçiriliyor. Ö.F.C. de düzenlenen operasyonla yakalanıyor. “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan Ö.F.C. hakkında yasal işlem başlatılıyor.